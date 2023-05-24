Буланова назвала Тину Тернер одной из великих артисток современности

Американская и швейцарская исполнительница Тина Тернер, скончавшаяся 24 мая, была одной из великих артисток современности. Об этом 24 мая заявила певица Татьяна Буланова в разговоре с «Известиями».

«Очень печально, очень жалко. Она мне нравилась, как артистка», — подчеркнула Буланова.

Ранее в этот день сообщалось, что Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Отмечается, что она провела последние дни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

По словам представителя певицы, с ее смертью мир потерял «музыкальную легенду и образец для подражания».

Тернер родилась 26 ноября 1939 года под именем Анна Мэй Буллок в небольшом городке Нэтбуш, штат Теннесси (США). За годы карьеры артистка получила звезду на голливудской Аллее славы, дважды была включена в Зал славы рок-н-ролла: в 1991 и 2021 годах. Также она получила восемь премий «Грэмми».

В 1988 году певица попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией — на ее концерт пришло более 188 тыс. человек на стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В 2000 году она поставила новый рекорд как сольная исполнительница, продавшая самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории.

В 2021 году Тернер заявила, что больше не будет выступать, поскольку хочет провести остаток жизни вдали от публики.