Тина Тернер, Jay-Z, Foo Fighters включены в Зал славы рок-н-ролла

Американские исполнители Тина Тернер, Jay-Z, Foo Fighters, The Go-Go's включены в Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленд, штат Огайо. Имена музыкантов были названы в мае, церемония прошла в октябре, передает телеканал «Известия». Jay-Z вошел в список как сольный рэп-исполнитель. Тина Тернер попадает в Зал славы рок-н-ролла второй раз. Впервые ее включили в 1991 году с экс-супругом Айком Тернером. Второй раз оказался в списке фронтмен Foo Fighters Дейв Грол. Торжественная церемония и сопровождавший ее концерт прошли в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse.

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