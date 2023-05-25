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Певица Казарновская назвала Тину Тернер уникальным явлением

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Фото: ТАСС/ Эмиль Матвеев
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Оперная певица Любовь Казарновская 25 мая сказала в разговоре с «Известиями», что скончавшаяся певица Тина Тернер была уникальным явлением.

Она отметила темперамент и эмоциональную силу Тины Тернер. По словам Казарновской, певица была «госпожой 400 тыс. вольт».

«Говорили, что это человек-землетрясение. Когда она на сцене, все вулканы начинают вибрировать и извергать эту лаву восторга, почитания, лаву сверхэмоционального проживания каждой ноты, каждого движения на сцене. И, конечно, она была уникальна, она — явление, безусловно. Явление, которое воспринималось всем миром, эту культуру любили», — сказала Казарновская.

Также Казарновская подчеркнула, что Тина Тернер буквально заражала окружающих своим темпераментом. Поэтому даже не поклонники этой музыки восхищались ей как личностью. Казарновская рассказала, что Тернер называли вулканом и торнадо.

«Во всех смыслах была уникальным человеком. Пусть дорога в другие миры будет для нее такой же яркой, пусть ее душа в музыке уходит. Ведь она без музыки не могла жить», — добавила оперная певица.

Казарновская пожелала всем поклонникам Тины Тернер, чтобы певица жила в их сердцах.

Нарушавшая правила: скончалась великая Тина Тернер
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Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Отмечается, что она провела последние дни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

Певица Татьяна Буланова в разговоре с «Известиями» сказала, что Тина Тернер была одной из великих артисток современности.

Пианист Денис Мацуев назвал Тину Тернер одной из ярчайших представителей мировой поп-культуры. Он подчеркнул необходимость почтить память «великой женщины, великой певицы и великой актрисы».

В свою очередь, джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари сравнила смерть Тины Тернер с потерей бриллианта. По ее словам, она была не только талантливой певицей, но и великой женщиной, на чью биографию можно равняться.

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