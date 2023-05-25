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Виктория Пьер-Мари сравнила смерть Тины Тернер с потерей бриллианта

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON
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Смерть американской певицы Тины Тернер стала большой утратой для мировой музыки. Об этом 24 мая «Известиям» рассказала джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари.

«Мир потерял еще один огромный жемчуг, еще один бриллиант. Это женщина, которая внесла огромный вклад в мое творчество в том числе, а может, и в первую очередь. Я ее один из громадных почитателей и поклонников. Для меня лично это огромная утрата. Трудно представить, что кто-то в мире музыки имел для меня такое огромное значение», — заявила она.

Вокалистка отметила, что Тернер была не только талантливой певицей, но и великой женщиной, на чью биографию можно равняться.

«Она не сломила себя ни наркотиками, ни выпиванием, ни поведением, когда люди становятся «звезданутыми». Она вела себя очень достойно со всеми, у нее была очень непростая судьба, она получала огромные удары, боролась с болезнями, были проблемы со спиной. Она боролась с этой болью. Она гордо несла эту боль на сцену, ни одного выступления не прохалтурила», — отметила Пьер-Мари.

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Она призналась, что будет скорбеть и плакать в связи со смертью Тернер, а также будет переслушивать ее песни.

Тина Тернер скончалась 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

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