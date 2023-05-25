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Швейцарские СМИ узнали о возможной кремации Тины Тернер

Neue Zürcher Zeitung: тело американской певицы Тины Тернер могут кремировать
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Тело американской певицы Тины Тернер, которая ушла из жизни 24 мая после продолжительной болезни, могут кремировать в соответствии с ее верой. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Тернер с 70-х годов прошлого века практиковала буддизм. В одном из интервью она рассказывала о своем обращении в буддизм японской школы Нитерен.

Как отмечает издание, в Швейцарии возможно провести буддийское погребение с соблюдением необходимых ритуалов. Так, в крематории цюрихского кладбища Нордхайм журналистам заявили, что буддисты могут быть похоронены в соответствии с предписаниями своей веры, то есть путем кремации.

При этом ряд других СМИ пишут, что пока неизвестно, будет ли Тернер похоронена именно в Швейцарии.

Ранее в этот день представитель певицы рассказал, что состоится частная похоронная церемония, на которую прибудут только члены семьи и близкие друзья артистки. Он отметил, что «это будет очень личное дело». Дата похорон пока не названа.

Нарушавшая правила: скончалась великая Тина Тернер
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Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. Она перенесла несколько серьезных заболеваний, а за два года до смерти объявила, что больше не дает концерты и прекращает выступления, так как хочет провести последние годы жизни вдали от публики.

На сцену Тернер вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. За свою карьеру она провела десятки мировых туров и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории. Также Тернер обладательница двенадцати премий «Грэмми».

В 1991 году артистка была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Смерть певицы стала большой утратой для всего музыкального сообщества. Популярная певица Бейонсе поблагодарила «королеву рок-н-ролла» за вдохновение и обратила внимание на силу и стойкость Тернер. Советская и российская оперная певица Любовь Казарновская вспомнила Тину Тернер как темпераментную и эмоциональную артистку. Пользователи в комментариях отметили харизму и уникальность певицы, приписывая Simply the best по названию одной из ее песен.

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