«Укрэнерго» предупредило о сложном летнем сезоне для энергосистемы страны

Летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы. Об этом в четверг, 25 мая, заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, в энергосистеме уже наблюдается нехватка ресурсов. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы энергосистема была сбалансированной, без отключений.

«Объем генерации, которой будет доступен летом, ограниченный, поэтому летом у нас будет достаточно сложный сезон в энергетике из-за ремонтов на электростанциях, из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях», — сказал Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что сбалансировать энергосистему страны можно при помощи двух инструментов — импорта электроэнергии из Европы и включения дополнительных объемов генерации на природном газе.

Накануне Украина прекратила экспорт электроэнергии на территорию Европейского союза (ЕС).

Также в «Укрэнерго» призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19:00 до 22:00. В компании пояснили, что это необходимо для соблюдения баланса между производством и потреблением электроэнергии.

17 мая «Укрэнерго» также призвало украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Отмечалось, что летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону.

До этого, 30 апреля, замглавы минэнерго Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линий системы электропередачи.