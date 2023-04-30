На Украине объявили о повышении тарифов на электричество

На Украине увеличат тарифы на электроэнергию, для того чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме. Об этом заявил в воскресенье, 30 апреля, заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров.

Он отметил, что изменение тарифов — это вынужденное решение.

«Сейчас правительство и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но всё равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая», — сказал Сафаров в эфире телеканала «Рада».

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линии системы электропередачи.

Ранее, в середине марта, председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что полное восстановление украинской энергосистемы займет годы. По словам чиновника, сейчас гарантировать бесперебойное энергоснабжение в стране просто невозможно. Он указал, что определенной стабильности удалось добиться во многом благодаря поддержке со стороны Запада.

Как рассказал «Известиям» 3 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сейчас на Украине находится в основном советское энергетическое оборудование. Эксперт отметил, что что-то было повреждено в ходе боевых действий, что-то уничтожено, а что-то просто устарело. Поэтому, как считает Юшков, Киев будет проводить комплексную модернизацию электроэнергетики за счет Европы.

До этого, 10 февраля, национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии.