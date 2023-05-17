Украинцев попросили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером

В компании «Укрэнерго» 17 мая призвали украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером.

«В этом году сами ТЭС и ГЭС нуждаются в существенных ремонтах <...> Поэтому энергетики нуждаются в помощи украинцев, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему» — говорится в заявлении компании в Telegram-канале.

В «Укрэнерго», в частности, рекомендовали перенести использование мощных электроприборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, а также избегать одновременного включения нескольких устройств.

Подчеркивается, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов повреждены две магистральные линии.

В конце апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линии системы электропередачи.