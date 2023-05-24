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Украина прекратила экспорт электроэнергии в ЕС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Украина прекратила экспорт электроэнергии на территорию Европейского союза (ЕС). Об этом 24 мая сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Импорт и экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», — сообщила компания в Telegram.

В «Укрэнерго» призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19:00 до 22:00. Это необходимо для соблюдения баланса между производством и потреблением электроэнергии.

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Ранее, 17 мая, компания также призвала украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону, отметили энергетики.

В конце апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линий системы электропередачи.

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