В Uniqlo опровергли выход из российского бизнеса

Uniqlo временно приостановила свою деятельность в России, и этот статус остается неизменным. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Fast Retailing — материнской компании ритейлера.

Заявление было сделано в ответ на сообщения СМИ о том, что компания якобы намерена покинуть РФ и продать российский бизнес.

Отмечается, что в марте 2022 года Uniqlo приостановила свою деятельность в России и закрыла несколько магазинов. В российском пресс-центре компании ТАСС также сообщили, что возобновления работы магазинов Uniqlo в обозримом будущем не планируется.

Ранее, 23 мая, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал «Известиям», что компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. По его словам, ритейлер якобы принял решение полностью покинуть российский рынок, но еще не подавал заявку в правкомиссию на проведение сделки.

До этого, 9 мая, вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин сообщил «Известиям», что российские ритейлеры Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Gloria Jeans, а также Lime могут полностью заменить ушедших из страны H&M и Uniqlo за пару лет. При этом по качеству и дизайну бренды из РФ уже приближаются к западным аналогам, подчеркнул эксперт.

О закрытии в РФ магазинов одежды Uniqlo группа компаний Fast Retailing, управляющая сетью, сообщила 10 марта 2022 года.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.