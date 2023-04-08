Бум перепродаж: товары из-за границы стали массово заказывать у частников
Россияне начали массово закупать товары ушедших из России брендов через частных посредников-байеров, рассказали «Известиям» в digital-компаниях, агрегирующих объявления о подобных услугах. Например, на «Авито» количество предложений от таких продавцов за год выросло более чем на порядок — до 13 тыс., кратно растет и спрос. За свою работу они просят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, утверждают участники рынка. Торговцы в основном предлагают интерьерные вещи и одежду — то, что действительно нужно выбирать индивидуально. Правда, вступая в деловые отношения с закупщиками, покупатели рискуют столкнуться с мошенниками, предупреждают эксперты.
Закупочная аргументация
В РФ значительно вырос спрос на услуги байеров — посредников, закупающих за рубежом товары по индивидуальным заказам и переправляющих их в страну, сообщили «Известиям» представители сервисов, агрегирующих объявления о таких услугах. Если в I квартале 2022 года таких предложений было порядка нескольких сотен, то сейчас на «Авито» по запросу «байер» насчитывается более 13 тыс. объявлений, сообщил представитель торговой площадки.
При этом растет и спрос на эти услуги, подчеркивает он. По его словам, в I квартале 2023-го на «Авито» насчитывались десятки тысяч запросов на работу байеров против примерно 1 тыс. годом ранее. В частности, количество запросов на закупку товаров IKEA в Турции выросло с фактически нуля до нескольких тысяч в начале этого года, утверждает он.
На YouDo по сравнению с аналогичным периодом 2022-го интерес к услугам байеров вырос на 17%, рассказал «Известиям» представитель платформы. Пользователи ищут тех, кто поможет с закупкой техники, одежды, обуви, косметики и аксессуаров. Также на 12% вырос спрос на стилистов с функциями байера, которые помогают подобрать образ или гардероб и приобрести необходимые вещи, утверждают в компании.
— Пользователи сами устанавливают цену. Так, за услуги байера в марте 2023 года готовы были платить от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, за работу стилиста — от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей, — утверждают в YouDo.
За последнее время ассортиментная линейка товаров, доступных для заказа через байеров, поменялась исходя из спроса аудитории, вырос и интерес к таким услугам, отметили в «Авито». Закупщики могут тестировать новые ниши и запрос на те или иные бренды или категории товаров, а после его подтверждения — расширять ассортимент, сказали в пресс-службе сервиса.
По словам представителя одного из онлайн-сервисов, помимо IKEA при посредничестве байеров закупаются такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike и другие.
Спрос на услуги закупщиков вырос с уходом международных брендов с российского рынка и сказать, что потребители не почувствовали разницы, конечно, нельзя, рассуждает гендиректор школы селлеров «Меркатус» Лео Шевченко. Из-за санкций ввозить некоторые товары довольно сложно — несмотря на параллельный импорт, полностью поставить весь ассортимент ушедших брендов невозможно, объясняет он.
— В итоге после учета затрат на логистику, колебания курсов валют, сроков поставок и прочего стоимость такого товара в магазине будет выше, чем поштучные заказы у байеров, которые доставляются обычными почтовыми отправлениями и оплачиваются день в день в момент покупки, — отмечает эксперт.
Для рынка электроники закупки в частном порядке не характерны, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но такие схемы используются для сегмента интерьерных товаров, одежды, сообщает он. Возможно, покупатель не выиграет много, приобретая у частника ту или иную вещь, но зато сможет приобрести товар, который не поставляется в Россию по параллельному импорту. Например, нужного размера, цвета, фасона и прочее, отмечает эксперт.
Обманчивое предложение
К минусам закупок у байеров можно отнести длительное ожидание доставки и возможность стать жертвой мошенников, считает Лео Шевченко. Главный риск со стороны тех, кто представляется посредниками, согласен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
— С помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах собирается некоторое количество заказов, клиенты переводят деньги посреднику. Как правило, для этого используются криптокошельки или платежные системы без открытия банковского счета, а затем он просто перестает выходить на связь, — описывает жульническую схему эксперт.
Но даже если посредник добросовестный, невозможно исключить риски, связанные с транспортировкой, утерей или порчей груза транспортной компанией или почтовой службой, предупреждает он. Кроме того, таким способом невыгодно приобретать крупногабаритную мебель или бытовую технику: за счет расходов на доставку, к примеру, дивана его цена может вырасти в 1,5–2 раза, заключает Дмитрий Жарский.
При выборе предложений на «Авито» рекомендуется обращать внимание на отзывы в профиле у исполнителя, а также на его рейтинг, отметили в пресс-службе компании. Также на площадке есть возможность пройти проверку по документам, чтобы повысить доверие к своему профилю со стороны заказчиков, — в объявлениях исполнителя появляется специальный значок «Документы проверены», отметили в «Авито».