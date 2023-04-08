Бум перепродаж: товары из-за границы стали массово заказывать у частников

Россияне начали массово закупать товары ушедших из России брендов через частных посредников-байеров , рассказали «Известиям» в digital-компаниях, агрегирующих объявления о подобных услугах. Например, на «Авито» количество предложений от таких продавцов за год выросло более чем на порядок — до 13 тыс., кратно растет и спрос. За свою работу они просят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, утверждают участники рынка. Торговцы в основном предлагают интерьерные вещи и одежду — то, что действительно нужно выбирать индивидуально. Правда, вступая в деловые отношения с закупщиками, покупатели рискуют столкнуться с мошенниками, предупреждают эксперты.

Закупочная аргументация

В РФ значительно вырос спрос на услуги байеров — посредников, закупающих за рубежом товары по индивидуальным заказам и переправляющих их в страну, сообщили «Известиям» представители сервисов, агрегирующих объявления о таких услугах. Если в I квартале 2022 года таких предложений было порядка нескольких сотен, то сейчас на «Авито» по запросу «байер» насчитывается более 13 тыс. объявлений , сообщил представитель торговой площадки.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

При этом растет и спрос на эти услуги , подчеркивает он. По его словам, в I квартале 2023-го на «Авито» насчитывались десятки тысяч запросов на работу байеров против примерно 1 тыс. годом ранее . В частности, количество запросов на закупку товаров IKEA в Турции выросло с фактически нуля до нескольких тысяч в начале этого года, утверждает он.

На YouDo по сравнению с аналогичным периодом 2022-го интерес к услугам байеров вырос на 17% , рассказал «Известиям» представитель платформы. Пользователи ищут тех, кто поможет с закупкой техники, одежды, обуви, косметики и аксессуаров . Также на 12% вырос спрос на стилистов с функциями байера , которые помогают подобрать образ или гардероб и приобрести необходимые вещи, утверждают в компании.

— Пользователи сами устанавливают цену. Так, за услуги байера в марте 2023 года готовы были платить от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, за работу стилиста — от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей , — утверждают в YouDo.

За последнее время ассортиментная линейка товаров, доступных для заказа через байеров, поменялась исходя из спроса аудитории, вырос и интерес к таким услугам, отметили в «Авито». Закупщики могут тестировать новые ниши и запрос на те или иные бренды или категории товаров, а после его подтверждения — расширять ассортимент , сказали в пресс-службе сервиса.

По словам представителя одного из онлайн-сервисов, помимо IKEA при посредничестве байеров закупаются такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike и другие.

Спрос на услуги закупщиков вырос с уходом международных брендов с российского рынка и сказать, что потребители не почувствовали разницы, конечно, нельзя, рассуждает гендиректор школы селлеров «Меркатус» Лео Шевченко. Из-за санкций ввозить некоторые товары довольно сложно — несмотря на параллельный импорт, полностью поставить весь ассортимент ушедших брендов невозможно , объясняет он.

Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

— В итоге после учета затрат на логистику, колебания курсов валют, сроков поставок и прочего стоимость такого товара в магазине будет выше, чем поштучные заказы у байеров , которые доставляются обычными почтовыми отправлениями и оплачиваются день в день в момент покупки, — отмечает эксперт.

Для рынка электроники закупки в частном порядке не характерны, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но такие схемы используются для сегмента интерьерных товаров, одежды , сообщает он. Возможно, покупатель не выиграет много, приобретая у частника ту или иную вещь, но зато сможет приобрести товар, который не поставляется в Россию по параллельному импорту. Например, нужного размера, цвета, фасона и прочее, отмечает эксперт.

Обманчивое предложение

К минусам закупок у байеров можно отнести длительное ожидание доставки и возможность стать жертвой мошенников , считает Лео Шевченко. Главный риск со стороны тех, кто представляется посредниками , согласен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

— С помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах собирается некоторое количество заказов, клиенты переводят деньги посреднику . Как правило, для этого используются криптокошельки или платежные системы без открытия банковского счета, а затем он просто перестает выходить на связь , — описывает жульническую схему эксперт.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Но даже если посредник добросовестный, невозможно исключить риски, связанные с транспортировкой, утерей или порчей груза транспортной компанией или почтовой службой , предупреждает он. Кроме того, таким способом невыгодно приобретать крупногабаритную мебель или бытовую технику : за счет расходов на доставку, к примеру, дивана его цена может вырасти в 1,5–2 раза, заключает Дмитрий Жарский.

При выборе предложений на «Авито» рекомендуется обращать внимание на отзывы в профиле у исполнителя, а также на его рейтинг, отметили в пресс-службе компании. Также на площадке есть возможность пройти проверку по документам, чтобы повысить доверие к своему профилю со стороны заказчиков, — в объявлениях исполнителя появляется специальный значок «Документы проверены», отметили в «Авито».