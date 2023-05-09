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Эксперт спрогнозировал сроки полной замены H&M и Uniqlo в России

Эксперт Люлин: российские ритейлеры могут заменить ушедшие H&M и Uniqlo за пару лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские ритейлеры Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Gloria Jeans, а также Lime могут полностью заменить ушедших из страны H&M и Uniqlo за пару лет, сказал «Известиям» вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.

«В перспективе с расширением магазинов российских ритейлеров Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime и с открытием новых брендов произойдет сначала частичная, а затем и полная замена ушедших западных торговых сетей», — сказал он.

При этом по качеству и дизайну наши бренды уже приближаются к западным аналогам, подчеркнул эксперт.

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Но среди сдерживающих развитие отечественного ритейла масс-маркета факторов он отметил ограничения ассортимента и более высокие цены, чем были у H&M и Uniqlo.

Сейчас на месте H&M и Uniqlo открываются в основном российские бренды Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime, а также турецкий Koton.

26 апреля Maag (бывшая Zara) открыл флагманский магазин в историческом здании в центре столицы. 27 апреля первые в России магазины Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) открылись в Москве и Санкт-Петербурге.

В тот же день Павел Люлин рассказал «Известиям», что товары для новых брендов должны производиться на турецких фабриках. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам ушедшего из России ритейлера.

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