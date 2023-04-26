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Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Бывшие магазины Zara под новым названием Maag начнут открываться в Москве с 27 апреля, подтвердили «Известиям» 26 апреля в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан».

В рамках ранее объявленной сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов Inditex, компания Daher откроет их после редизайна. Pull&Bear сменит название на DUB, Stradivarius — на Vilet, Bershka — ECRU.

Товары для этих обновленных брендов должны производиться на турецких фабриках. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам ушедшего из России ритейлера, сказал вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.

«Daher — это группа компаний, основанная семьей Дахер из Ливана, которая развивает и управляет портфелем брендов от Adidas до Decathlon на Ближнем Востоке», — напомнил он.

«Известия» направили запрос в Daher.

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

Ранее, 14 апреля, член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин сообщил, что магазины новой Zara массово откроются в РФ до 1 июня.

В марте прошлого года компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher.

В середине декабря 2022-го сообщалось, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

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