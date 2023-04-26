Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля

Бренд Maag (принадлежит группе компаний Daher, купившей бизнес в РФ испанской Inditex) открыл флагманский магазин в историческом здании в центре Москвы, сообщили «Известиям» 26 апреля в отделе маркетинговых коммуникаций RMixed.

«Международный бренд Maag начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы. Четырехэтажный флагман расположен в историческом здании доходного дома Московского купеческого общества конца XIX века на Неглинной улице, 10 и занимает общую площадь почти 2 700 кв. м», — отметили там.

Уточняется, что в ближайшие дни в ключевых торговых центрах крупнейших российских городов откроется более 60 магазинов этого бренда.

Наряду с Maag группа компаний Daher запустит в России еще три бренда: ECRU, DUB и Vilet. Их открытие запланировано на ближайшие дни.

Ранее в этот день вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин рассказал «Известиям», что товары для обновленных брендов должны производиться на турецких фабриках. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам ушедшего из России ритейлера, отметил он.

В марте 2022-го компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.