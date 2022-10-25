Владелец Zara согласовал продажу бизнеса в России

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher. Об этом говорится в сообщении на сайте компании 25 октября.

Проведение сделки будет означать прекращение деятельности Inditex в РФ.

«Группа Daher имеет значительные интересы в сфере розничной торговли и недвижимости. Условия сделки, подлежащие одобрению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России», — говорится в сообщении.

Новому владельцу перейдет большинство договоров аренды, однако в помещениях разместятся магазины, которые не связаны с Inditex.

Отмечается, что если в будущем Inditex захочет вернуться на российский рынок, то компании смогут сотрудничать в рамках франшизы.

25 октября «Известиям» стало известно, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода». При этом в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех магазинов.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ.

Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous снова открыл магазины в Москве и Санкт-Петербурге. 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.