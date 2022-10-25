Zara останется в России с названием «Новая мода»

Магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). Об этом 25 октября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех магазинов.

Российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее, 20 октября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной. Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

В тот день издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что Inditex для возобновления работы в России рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Один из источников подчеркнул, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды откроются под новыми названиями.

12 сентября два источника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям», что Inditex Group может окончательно закрыть в РФ магазины Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ. Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous снова открыл магазины в Москве и Санкт-Петербурге. 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.