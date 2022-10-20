Магазины Zara могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»

Собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщил «Известиям» 20 октября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Ранее стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной. Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

Также о планах Inditex сохранить бизнес в России в июне сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он говорил, что в группе надеются на возобновление работы после восстановления логистики.

«Если говорить о том, какие магазины сохранят в портфеле, то, скорее, это точки в крупных торговых центрах с высокой проходимостью, в хороших локациях. Например, центры крупных городов, обеспеченные районы или отдельные магазины на торговых улицах с высоким трафиком, — сказал Павел Люлин.

Эксперт сказал, что выбор брендов для продолжения работы в России (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) легко объяснить их большей востребованностью и высокими продажами в сравнении с Oysho и Massimo Dutti.

«Такое решение логично на фоне результатов работы брендов, озвученных в последнем финансовом отчете группы Inditex», — уверен Люлин.

Менее эффективные магазины закроют после распродажи товара, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фасон в руку: Zara может открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»