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Владелец Zara сообщил о предварительных переговорах с заинтересованными сторонами

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив, рассказали «Известиям» 18 октября в пресс-службе компании.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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Как там отметили, с момента приостановки коммерческой деятельности в РФ Inditex следит за ситуацией на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости сотрудников.

«С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив», — заявили в пресс-службе.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что Inditex для возобновления работы в России рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Один из источников подчеркнул, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды откроются под новыми названиями.

12 сентября два источника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям», что Inditex Group может окончательно закрыть в РФ магазины Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной назвалась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ. Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous снова открыл магазины в Москве и Санкт-Петербурге. 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.

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