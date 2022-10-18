Владелец бренда Zara может передать российские активы партнеру из ОАЭ

Испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) может возобновить работу на территории России. Об этом во вторник, 18 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, компания рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Однако, подчеркнул один из источников, с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие же бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями.

Еще один источник рассказал изданию, что сейчас Inditex подписывает соглашения с торговыми центрами, где находятся магазины, чтобы оставить арендуемую площадь до мая 2023 года.

В мае «Известия» сообщали о том, что магазины Inditex могут вернуться под другим брендом. Тогда источник на потребительском рынке пояснил, что компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

В прошлом месяце два источника «Известий» на рынке торговой недвижимости также заявляли, что Inditex может окончательно закрыть в России магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. В Союзе торговых центров подтвердили эту информацию. Отмечалось, что арендодатели уже ведут активные переговоры с потенциальными клиентами на площади, занимаемые брендами группы.

В конце августа в Inditex опровергли сообщения, которые появились в Telegram-каналах, о том, что компания проводит массовые сокращения сотрудников в России. Там сказали, что вопросы, связанные с сотрудниками, остаются приоритетными для компании и для них разрабатывается план поддержки.

В марте Inditex закрыла все магазины своих брендов в России. Причинами назвали невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране в текущих условиях. Сообщалось, что всего у Inditex в РФ работало около 500 торговых точек.