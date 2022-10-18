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Владелец бренда Zara может передать российские активы партнеру из ОАЭ

«Ъ» заявил о планах Inditex передать бизнес в России партнеру из Азии или ОАЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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Испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) может возобновить работу на территории России. Об этом во вторник, 18 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, компания рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Однако, подчеркнул один из источников, с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие же бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями.

Еще один источник рассказал изданию, что сейчас Inditex подписывает соглашения с торговыми центрами, где находятся магазины, чтобы оставить арендуемую площадь до мая 2023 года.

В мае «Известия» сообщали о том, что магазины Inditex могут вернуться под другим брендом. Тогда источник на потребительском рынке пояснил, что компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

В прошлом месяце два источника «Известий» на рынке торговой недвижимости также заявляли, что Inditex может окончательно закрыть в России магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. В Союзе торговых центров подтвердили эту информацию. Отмечалось, что арендодатели уже ведут активные переговоры с потенциальными клиентами на площади, занимаемые брендами группы.

В конце августа в Inditex опровергли сообщения, которые появились в Telegram-каналах, о том, что компания проводит массовые сокращения сотрудников в России. Там сказали, что вопросы, связанные с сотрудниками, остаются приоритетными для компании и для них разрабатывается план поддержки.

В марте Inditex закрыла все магазины своих брендов в России. Причинами назвали невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране в текущих условиях. Сообщалось, что всего у Inditex в РФ работало около 500 торговых точек.

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