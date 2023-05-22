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В МИД РФ назвали призыв республиканцев выйти из ДСНВ межпартийной борьбой в США

Рябков: предложение республиканцев выйти из ДСНВ является межпартийной борьбой в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предложение сенаторов-республиканцев выйти из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является элементом межпартийной борьбы в США. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что это элемент продолжающейся межпартийной борьбы в США. По большому счету, какие там будут приниматься решения по ДСНВ на сегодня,это внутреннее дело самих США», — сказал журналистам Рябков.

Он отметил, что Москва приостановила действие договора, но при этом продолжает добровольно придерживаться его главных количественных ограничений на боезаряды и носители.

«Гипотетический выход Вашингтона из этого договора не повлияет на данную нашу позицию. А что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности, это и так делается», — добавил замглавы российского МИДа.

По его словам, на данный момент никаких контактов между РФ и США по ДСНВ не ведется.

«Периодически есть сигналы в режиме выставлений американских представителей на разных форумах. Мы фиксируем всё это», — указал Рябков.

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Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс США законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил ранее, 18 мая. Согласно проекту, в будущие договоренности о контроле над вооружениями предлагается включать все виды ядерного оружия. При этом их действие должно распространяться и на КНР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 мая заявил, что ситуация с контролем над вооружениями складывается очень печальная, ответственность за это лежит на Вашингтоне. По его мнению, последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области «ускользают из-под ног».

25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал невозможной на данном этапе выработку документа, способного заменить ДСНВ по истечении срока его действия в феврале 2026 года. Он отметил, что контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

До этого, 24 апреля, Ермаков также призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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