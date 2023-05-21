По факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье возбуждено уголовное дело

По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело, о чем стало известно в воскресенье, 21 мая.

По данным следователей, на перегоне Приисковая – Куэнга произошел сход 11 грузовых вагонов, в результате чего опрокинулись семь порожних вагонов и один груженый соей. Повреждено также 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.

«По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — отмечается в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Между тем заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своем Telegram-канале сообщил, что в общей сложности сошло 13 вагонов. Он указал, что в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

О сходе вагонов в Забайкальском крае стало известно ранее этим же днем, 21 мая. В результате было временно приостановлено движение поездов по перегону.