В Забайкальском крае 12 вагонов поезда сошли с рельсов

На перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальского края с рельсов сошли, предварительно, 12 вагонов грузового поезда. Об этом в ночь на воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате инцидента был разрушен габарит соседнего пути. Временно приостановлено движение вагонов по полигону.

«По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток – Москва. Пассажиры задержанного поезда будут обеспечены дополнительным питанием. Ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск – Владивосток. Отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка, № 6212 Шилка – Чернышевск», — отмечается в сообщении областного ведомства.

Для ликвидации последствий на место происшествия было направлено четыре восстановительных поезда, а также оперативная группа пожарно-спасательной части № 26, отмечается в публикации.

Ранее, 18 мая, пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае. Инцидент произошел на перегоне Камарчага – Балай.