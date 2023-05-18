Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Авто
В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»
Авто
Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%
Мир
Осло и Лондон анонсировали отправку трех РЛС и восьми РСЗО Киеву
Экономика
Арабский аналог IKEA может появиться в России до конца года

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

0
Фото: Транспортная прокуратура Красноярского края
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда на перегоне Камарчага – Балай, пострадавших нет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

Угрозы экологии в результате происшествия нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Для устранения последствий происшествия к месту направлены восстановительные составы со станций Красноярск и Саянская.

Комиссия Красноярской железной дороги устанавливает причины инцидента.

Шалость — не радость: кто стоит за диверсиями подростков на железных дорогах
В совершении тяжких преступлений подозреваются уже минимум 11 человек в четырех регионах

Ранее, 1 мая, сообщалось о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали. На следующий день Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023