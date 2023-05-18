Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда на перегоне Камарчага – Балай, пострадавших нет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.
Угрозы экологии в результате происшествия нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Для устранения последствий происшествия к месту направлены восстановительные составы со станций Красноярск и Саянская.
Комиссия Красноярской железной дороги устанавливает причины инцидента.
Ранее, 1 мая, сообщалось о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали. На следующий день Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.