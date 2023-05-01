Локомотив сошел с рельсов в Брянской области из-за взрыва на путях

В Унечском районе Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив грузового состава сошел с рельсов. Об этом 1 мая сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел на 136 км ж/д путей Брянск – Унеча.

«Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено», — написал он в Telegram.

Движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.

В экстренных службах заявили ТАСС, что в результате происшествия вспыхнул пожар, от возгорания сохранены 70 вагонов.

Ранее в этот день в Ленинградской области предварительно из-за подложенного взрывного устройства подорвалась одна из опор линии электропередач (ЛЭП). На второй опоре объект, напоминающий взрывчатку, удалось ликвидировать. Сейчас на месте работают оперативные службы, а также инженерно-техническое подразделение ОМОН «Бастион» Росгвардии.