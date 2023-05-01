Опубликовано видео с места подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области
Следственный комитет РФ 1 мая опубликовал видео с места подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области.
Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. Предположительно, подрыв был совершен предметом, похожим на взрывное устройство.
Под угрозой взрыва была и вторая опора. По последней информации губернатора региона Александр Дрозденко, со второй опоры линии электропередач взрывное устройство было снято.
В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии отметили, что инженерно-техническое подразделение ОМОН «Бастион» Росгвардии привлечено к обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов на месте подрыва опоры ЛЭП.
Обстоятельства произошедшего выясняются.