Опубликовано видео с места подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области

Следственный комитет РФ 1 мая опубликовал видео с места подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. Предположительно, подрыв был совершен предметом, похожим на взрывное устройство.

Под угрозой взрыва была и вторая опора. По последней информации губернатора региона Александр Дрозденко, со второй опоры линии электропередач взрывное устройство было снято.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии отметили, что инженерно-техническое подразделение ОМОН «Бастион» Росгвардии привлечено к обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов на месте подрыва опоры ЛЭП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.