В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

Опору линии электропередач (ЛЭП) подорвали в Сусанинском поселении на территории Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко 1 мая.

По неподтвержденным данным, ЛЭП повредили предметом, напоминающим взрывное устройство. Взрыв произошел ночью.

«Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры», — рассказал губернатор.

Еще один объект, также похожий на взрывное устройство, был обнаружен на второй опоре ЛЭП. По последней информации, угроза подрыва второй опоры линии электропередач ликвидирована.

«Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — отметил Дрозденко.



В настоящее время проводится обследование других опор поврежденной линии.

Ранее, 17 марта, самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП после посадки в поселке Белая Гора в Якутии. В результате инцидента пострадавших нет.