Организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна, об этом стало известно во вторник, 2 мая.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов вечера на перегоне станций Снежетьская – Белые берега произошел взрыв неустановленного вещества на железной дороге», — говорится в публикации в Telegram-канале.

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