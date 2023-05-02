Организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна, об этом стало известно во вторник, 2 мая.
«По предварительным данным, сегодня около 8 часов вечера на перегоне станций Снежетьская – Белые берега произошел взрыв неустановленного вещества на железной дороге», — говорится в публикации в Telegram-канале.
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