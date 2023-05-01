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Глава СК поручил возбудить дело после схода вагонов поезда под Брянском

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после схода вагонов поезда под Брянском
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Фото: Соцсети
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как грузовой поезд из-за взрыва сошел с рельсов в Брянской области. Об этом 1 мая сообщается в Telegram-канале CК.

Расследованием ЧП займется Главное следственное управление СК. Доклад об установленных обстоятельствах будет представлен главе ведомства, уточняется в сообщении. Там также говорится, что в настоящее время следователи проводят экспертизу на месте происшествия.

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Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. Вместе с локомотивом с рельсов сошли семь вагонов — четыре с нефтепродуктами и три со строительным грузом. В результате локомотив и две цистерны загорелись.

В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.

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