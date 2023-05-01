Пожар на месте схода вагонов в Брянской области ликвидирован

Пожар на месте схода вагонов грузового поезда в Брянской области ликвидирован. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба РЖД.

«В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория Московской железной дороги и бригада «Экоспас», — сообщила компания в Telegram.

По информации РЖД, загорелись локомотив и две цистерны. С рельсов сошли четыре вагона с нефтепродуктами и три со строительным грузом. Для координации работ по ликвидации последствий аварии работает оперативный штаб под председательством главы компании Олега Белозерова.

Движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено. Пассажиры поездов Новозыбков – Москва и Климов – Москва будут доставлены на автобусах. Пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.