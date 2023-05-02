Около 20 вагонов поезда сошло с рельсов в Брянской области

Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщили в РЖД.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — отметили в компании.

Как уточняется, пострадавших нет, открытое горение также не обнаружено.

В данный момент на место происшествия направлены пожарный и два восстановительных поезда. Движение на указанном железнодорожном участке приостановлено.



Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

Ранее 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив состава. В поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.

Движение на участке Унеча — Рассуха было приостановлено. По информации РЖД, локомотив и две цистерны загорелись. С рельсов сошли четыре вагона с нефтепродуктами и три со строительным грузом.

В 12:30 того же дня пожар был ликвидирован. Однако движение было приостановлено.

В этот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование поручили главному следственному управлению СК.

2 мая движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха было восстановлено.

Новость дополняется