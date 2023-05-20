Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС утвердило новый порядок регистрации туристических групп
Экономика
РФ и Китай подпишут документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью
Мир
Очевидцы сообщили о более 10 взрывах в Киеве
Мир
Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС
Происшествия
ВФУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Сюжет:

Российские расчеты «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских боевиков в ЛНР

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал командир батареи с позывным «Обь» 20 мая.

«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была — скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал командир батареи в беседе с «РИА Новости».

Он указал, что две боевые машины одновременно поразили две цели, расход на каждую составил десять реактивных снарядов. Как рассказал военнослужащий, на данном направлении противник ведет себя дерзко.

«Бывает, что на одну цель выезжаем и по две боевые машины, и по два раза. Такое чувство, как будто там салом намазано. Противник видит, что это место уже пристреляно, но всё равно пытается провести ротацию, но у него это не получается, так как своевременно поражаем», — поделился он.

Военнослужащий отметил, что в войсках происходит слаженное взаимодействие. Так, украинские боевики пытались поразить российскую машину — у нее были пробиты все колеса. Тогда военные смогли связаться с танкистами, которые эвакуировали боевую машину ВС РФ.

Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия
Точные удары по тыловым объектам вызовут у ВФУ дефицит оружия и боеприпасов, считают эксперты

Ранее, 19 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. В районе населенного пункта Горняк расчеты РСЗО «Торнадо-С» уничтожили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а на авдеевском направлении стрелки подразделения специального назначения сбили украинский беспилотник типа «Фурия».

16 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что российские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по националистам из установки РСЗО «Торнадо-Г». Цель поразили с двух огневых позиций, в общей сложности по ней было выпущено семь ракет за 2,5 минуты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023