Российские расчеты «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских боевиков в ЛНР

Боевые расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал командир батареи с позывным «Обь» 20 мая.

«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была — скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал командир батареи в беседе с «РИА Новости».



Он указал, что две боевые машины одновременно поразили две цели, расход на каждую составил десять реактивных снарядов. Как рассказал военнослужащий, на данном направлении противник ведет себя дерзко.

«Бывает, что на одну цель выезжаем и по две боевые машины, и по два раза. Такое чувство, как будто там салом намазано. Противник видит, что это место уже пристреляно, но всё равно пытается провести ротацию, но у него это не получается, так как своевременно поражаем», — поделился он.

Военнослужащий отметил, что в войсках происходит слаженное взаимодействие. Так, украинские боевики пытались поразить российскую машину — у нее были пробиты все колеса. Тогда военные смогли связаться с танкистами, которые эвакуировали боевую машину ВС РФ.

Ранее, 19 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. В районе населенного пункта Горняк расчеты РСЗО «Торнадо-С» уничтожили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а на авдеевском направлении стрелки подразделения специального назначения сбили украинский беспилотник типа «Фурия».

16 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что российские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по националистам из установки РСЗО «Торнадо-Г». Цель поразили с двух огневых позиций, в общей сложности по ней было выпущено семь ракет за 2,5 минуты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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