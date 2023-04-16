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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» поразили цели ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по националистам из установки РСЗО «Торнадо-Г». Об этом 16 апреля рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Цель поразили с двух огневых позиций, в общей сложности по ней было выпущено семь ракет за 2,5 минуты.

«Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли боевое поражение противнику», — рассказал военный с позывным Грань.

Военные находятся на боевом дежурстве и днем и ночью, защищая от противника наши рубежи.

«Работаем как всегда: не чаще, не реже — стабильно. Появляется цель, есть разведданные, наносим огневое поражение противнику», — добавил он.

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Ранее, 14 апреля, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что военнослужащие подразделения реактивной артиллерии 150-й дивизии Вооруженных сил (ВС) России отработали по позициям украинских боевиков в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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