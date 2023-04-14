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Расчеты РСЗО «Торнадо» нанесли удары по позициям ВСУ в Марьинке

Военкор «Известий» увидел работу РСЗО «Торнадо» по позициям ВСУ в Марьинке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии 150-й дивизии Вооруженных сил (ВС) России отработали по позициям украинских боевиков в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо». Работу российских сил увидел военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Цель российских военных — группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Торнадо» сильно отличается от обычного «Града». Это автоматизированная система наведения пакета. Всего минута, чтобы навести пакет. Быстро наводишь пакет, по координатам, которые дали и (после команды «Огонь». — Ред.) открываешь огонь. Быстро сворачиваешь пакет и уезжаешь обратно. «Торнадо» отличается тем, что всё быстро», — сказал военнослужащий с позывным «Ракета».

Военные производят пять выстрелов и моментально покидают место, чтобы остаться незамеченными противником, несмотря на благоприятные для работы условия.

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Ранее, 11 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения улучшают свои позиции на марьинском направлении. Он уточнил, что в районе Марьинки ситуация развивается «очень динамично».

Накануне Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ. Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично

До этого, 28 марта, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как работает установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса, которая работает на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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