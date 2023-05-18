ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на купянском направлении
На купянском направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли деятельность двух диверсионных групп. Об этом 18 мая сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.
Кроме того, российские артиллерия и авиация поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. Всего за сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.
На краснолиманском направлении подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии также ликвидированы две диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР).
За сутки на данном направлении было уничтожено более 75 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
Ранее, 17 мая, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. По словам Конашенкова, склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия.
До этого, 12 мая, российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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