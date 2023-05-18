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ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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На купянском направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли деятельность двух диверсионных групп. Об этом 18 мая сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.

Кроме того, российские артиллерия и авиация поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. Всего за сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На краснолиманском направлении подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии также ликвидированы две диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР).

За сутки на данном направлении было уничтожено более 75 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

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Ранее, 17 мая, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. По словам Конашенкова, склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия.

До этого, 12 мая, российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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