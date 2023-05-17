В США заявили о «минимальных» повреждениях ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на Украине получил «минимальные» повреждения после атаки гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом в среду, 17 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Повреждение системы Patriot после российской ракетной атаки минимальное», — говорится в сообщении.

По данным собеседника, система функционирует и один из основных элементов — радиолокационный компонент не был поврежден. Чиновники не считают, что систему нужно будет вывозить для починки.

Источник телеканала также отметил, что Пентагон направил инспектора для оценки состояния ЗРК.

Наряду с этим ранее в этот день официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Patriot сохраняет все свои рабочие функции. Вместе с тем он отказался уточнять информацию о возможных повреждениях ЗРК.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли мощный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ. В Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

В Сети появились кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса. На них демонстрируется, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования являются новейшим видом стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.