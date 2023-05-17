В Киеве рассказали о состоянии поврежденного «Кинжалом» ЗРК Patriot

Официальный представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot сохраняет все свои рабочие функции.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен американский ЗРК Patriot.

«Не волнуйтесь, с (системой) Patriot всё в порядке. Она в рабочем состоянии», — отметил Игнат в беседе с агентством France Press.

Вместе с тем он отказался уточнять информацию о возможных повреждениях ЗРК.

Накануне в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

Позже в Сети появились кадры ночного уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российским «Кинжалом». На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

17 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации страны Джон Кирби заявил, что США могут помочь починить подбитый на Украине зенитно-ракетный комплекс.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.