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ВС России поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил 16 мая официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как добавили в ведомстве, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за 15 мая перехватили семь ракет большой дальности Storm Shadow, которые появились в арсенале украинской армии недавно благодаря Великобритании.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено <...> три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — рассказал Конашенков.

Также в ночь с понедельника на вторник Вооруженные силы поразили с помощью высокоточного оружия воздушного и морского базирования подразделения украинская армии, а также военную технику и боеприпасы противника.

Говоря об уничтоженной технике, Конашенков отметил, что в Донбассе были ликвидированы два военных самолета Украины — Су-24 и Су-25. Также российскими силами был уничтожен путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск.

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Накануне Минобороны впервые сообщило о перехвате российскими ПВО крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow в Донецкой Народной Республике (ДНР). Вместе с тем истребительной авиацией ВКС РФ в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка ДНР сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины.

Ранее, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах 15 мая, рассказал, что нанесенные удары по технологии были очень схожи с двумя предыдущими.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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