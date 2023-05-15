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Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow в ДНР

Минобороны: российские ПВО перехватили ракету Storm Shadow
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Фото: РИА Новости
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки была перехвачена одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также 10 снарядов HIMARS в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 15 мая.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow», — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка ДНР сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Вместе с тем было уничтожено 10 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавили в Минобороны.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российскими силами уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, также в Любимовке и Новой Каховке Херсонской области, а также в Горловке, Песках и Володино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ были поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 97-ми районах, добавил представитель российского военного ведомства.

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13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Так, экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах 15 мая, рассказал, что схема нанесения удара была очень схожа с двумя предыдущими ударами по городу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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