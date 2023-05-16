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Появились кадры поражения ЗРК Patriot в Киеве российским «Кинжалом»

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Фото: Минобороны РФ
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В Сети появились кадры ночного уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot российским «Кинжалом» в ходе массированного воздушного удара ВС России в Киеве. О поражении ЗРК во вторник, 16 мая, сообщало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как система совершает около тридцати пусков за минуту, поражая цель.

На сегодняшний день Patriot — самая современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада, однако на данный момент ее еще не использовали против гиперзвуковых российских ракет «Кинжал». Первый зенитно-ракетный комплекс для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) был переданы Киеву в марте.

Кроме того, как доложил ранее в этот день официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесли мощный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которая была доставлена на Украину из западных стран.

Также российскими силами был уничтожен путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск (украинское название — Бахмут).

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Для уничтожения особо важных объектов применялось гиперзвуковое оружие

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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