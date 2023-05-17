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США выразили готовность отремонтировать подбитый ЗРК Patriot

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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США могут помочь починить подбитый на Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, о чем сообщил во вторник, 16 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации страны Джон Кирби.

Во время ежедневного брифинга Белого дома Кирби отметил, что на данный момент Соединенные Штаты не могут подтвердить данные о повреждении американского комплекса на Украине. Политик также подчеркнул, что американская помощь в ремонте комплекса Patriot будет зависеть от масштаба ущерба.

«Вы знаете, например, с гаубицами... многие из них были повреждены или лишь выведены из строя в результате боевых действий.... Некоторые мы помогли отремонтировать за пределами Украины. Очевидно, что если системе Patriot был нанесен ущерб, требующий ремонта за пределами Украины, то мы, конечно, поможем в этом», — резюмировал политик.

Неопознанный объект: что Киев выдал за сбитый «Кинжал»
И какой могла быть судьба представленных останков ракет

Накануне в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

Позже в Сети появились кадры ночного уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российским «Кинжалом». На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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