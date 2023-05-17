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«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела Петровского района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погибла женщина. Последствия обстрела публикуют «Известия» 17 мая.

На кадрах видна яма, которая осталась от одного из упавших снарядов. Корреспондент также показал оставшиеся осколки и место, где была убита женщина.

«Упало здесь на остановке и женщина погибла», — рассказывает местная жительница

По ее совам, обстрелы Донецка, в частности этого района, со стороны украинской армии происходят часто — почти каждый день.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки на Петровский район один человек погиб и четверо мирных жителей получили ранения.

Накануне один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85, было повреждено остекление помещений здания.

Ранее, 14 мая, мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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