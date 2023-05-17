Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

По предварительным данным, один человек погиб и четверо мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 17 мая мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Удар от ВСУ, по словам градоначальника, пришелся по улице Петровского. Он добавил, что подробная информация уточняется.

Накануне один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85, было повреждено остекление помещений здания.

Ранее, 14 мая, мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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