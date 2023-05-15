Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда во двор школы
Один из снарядов, выпущенных украинскими боевиками при обстреле Донецка, попал во двор школы, повреждено остекление помещений здания. Об этом 15 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка, отметил он.
«В результате обстрела Кировского района один из боеприпасов украинских нацистов попал во двор школы № 85. В результате повреждено остекление более 70 оконных блоков», — подчеркнул Кулемзин.
С начала суток зафиксировано 26 обстрелов Донецка. В настоящее время из-за атак обесточены сотни трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остаются 92 тыс. абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка.
В результате обстрела Куйбышевского района повреждено здание детского сада, а также ряд многоэтажных домов.
Ранее в понедельник Кулемзин сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО) над стадионом «Донбасс Арена» в Донецке. По его словам, строение получило незначительные повреждения.
Накануне украинские войска несколько раз ударили по Донецку. По городу было выпущено более 40 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.
Ранее, 13 мая, ВСУ два раза за сутки обстреляли Куйбышевский район города.
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в свою очередь, сообщил, что в частном доме района погибли женщина и ее четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью сгорело.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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