Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ранения получила женщина 1978 года рождения, добавил мэр.

Украинские войска в воскресенье несколько раз нанесли удары по Донецку. В частности, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено более 170 снарядов калибра 155 мм.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В тот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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