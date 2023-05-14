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Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Владимир Иванов
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Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Мужчина 1954 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ранения получила женщина 1978 года рождения, добавил мэр.

Украинские войска в воскресенье несколько раз нанесли удары по Донецку. В частности, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено более 170 снарядов калибра 155 мм.

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Ранее, 13 мая, сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В тот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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