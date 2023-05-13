Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдолг Италии достиг исторического максимума
Мир
СМИ узнали планы Киева и Лондона создать «коалицию по истребителям»
Общество
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули РПЦ
Мир
В Турции пройдет второй тур президентских выборов
Авто
Продажи электровэна Voyah Dream EV стартовали в России
Мир
СБУ предлагала митрополиту Павлу выселить монахов из лавры в обмен на свободу
Экономика
Мосгорсуд подтвердил решение об обращении в доход России акций ДМВП
Общество
Минпросвещения выпустит новый словарь после закона об отказе от иностранных слов
Мир
Три авиакомпании из РФ запросили рейсы в международные аэропорты Грузии
Мир
Британия намерена открыть центр подготовки военных летчиков Украины
Политика
В Кремле назвали газетной уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии у него планов оставаться на посту генсека НАТО
Общество
Мантуров заявил о планах запустить завод «Азот» в Северодонецке в 2023 году
Сюжет:

ВСУ второй раз за день выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в субботу, 13 мая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Орловка – Донецк (Куйбышевский район). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также по Куйбышевскому району со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в результате прямого попадания в частный жилой дом в Куйбышевском районе погибли женщина и ее трехлетний сын. Также, по его словам, в результате украинской атаки было повреждено 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Ранее в этот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы № 51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Накануне мэр Донецка сообщил, что в Петровском районе города на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница. Кроме того, стало известно, что в Донецке около 70 школ обстреливалось ВСУ до пяти раз подряд.

Утром 12 мая украинские боевики также обстреливали Куйбышевский и Кировский районы города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023