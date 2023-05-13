ВСУ второй раз за день выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в субботу, 13 мая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Орловка – Донецк (Куйбышевский район). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также по Куйбышевскому району со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в результате прямого попадания в частный жилой дом в Куйбышевском районе погибли женщина и ее трехлетний сын. Также, по его словам, в результате украинской атаки было повреждено 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы № 51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Накануне мэр Донецка сообщил, что в Петровском районе города на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница. Кроме того, стало известно, что в Донецке около 70 школ обстреливалось ВСУ до пяти раз подряд.

Утром 12 мая украинские боевики также обстреливали Куйбышевский и Кировский районы города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.