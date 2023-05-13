В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 13 мая, повреждено здание школы № 51.

Как узнали «Известия», осколками посечен фасад, входная дверь, выбиты окна.

Информация о последствиях обстрелов города продолжает поступать.

Ранее в этот же день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ выпустили семь снарядов по территории Донецка.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница. Кроме того, стало известно, что в Донецке около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд.

Утром 12 мая украинские боевики также обстреливали Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.