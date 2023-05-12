Мэр Донецка сообщил о подрыве мирной жительницы на мине «Лепесток»

В Петровском районе Донецка на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин 12 мая в своем Telegram-канале.

«На приусадебном участке дома частного сектора по улице Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения», — отмечается в сообщении.

Кулемзин призвал жителей города проявлять бдительность и осторожность, так как мины могут находиться в любом районе.

Ранее в этот день житель села Ивановка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подорвался на взрывоопасном предмете.

В этот же день СЦКК сообщил о том, что в результате обстрела села Старомайорское в ДНР ранены двое детей: девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

За несколько часов до этого Кулемзин сообщил, что в городе около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд. Он также заявил, что дистанционное обучение в школах будет продолжено.

Украинские военные продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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