Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь снарядов по территории Донецка, сообщают 13 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«00:05 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница.

Кроме того, стало известно, что в Донецке около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд.

Утром 12 мая украинские боевики также обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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