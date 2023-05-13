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В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком

Корреспондент «Известий» показал дом в Донецке, в котором погибла мама с ребенком после удара ВСУ
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Фото: соцсети
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В частном доме в Донецке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Как сообщил 13 мая корреспондент «Известий» Евгений Быковский, из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом. Во время удара там находилась мама с ребенком. К сожалению, они сгорели заживо», — сообщил военкор.

Как отметил Быковский, уже второй раз за день Донецк подвергается обстрелу из крупнокалиберной и реактивной артиллерии.

«Буквально за последний час по этому району по частному сектору три раза ВСУ выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также параллельно вели обстрел с тех же натовских 155-мм орудий», — добавил корреспондент.

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Ранее 13 мая сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Также по Куйбышевскому району со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Мэр города Алексей Кулемзин отмечал, что в результате прямого попадания в частный жилой дом в Куйбышевском районе погибли женщина и ее сын. Также, по его словам, в результате украинской атаки было повреждено 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах города и три объекта гражданской инфраструктуры.

В этот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы № 51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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