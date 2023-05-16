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В Госдуме оценили реакцию ЕС на решение Грузии об авиасообщении с Россией

Депутат ГД Водолацкий назвал решение Грузии об авиасообщении с Россией костью в горле для ЕС
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Фото: РИА Новости/Давид Хизанишвили
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал во вторник, 16 мая, заявление официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано, в котором он выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

«Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти», — сказал он в беседе с RT.

Депутат отметил, что подобное решение как «кость в горле» для ЕС.

Он подчеркнул, что Грузия и Россия приняли правильное решение.

Прямой без виз: Россия отменила запрет на авиасообщение с Грузией
Прямые полеты хотят восстановить в ближайшее время, от Тбилиси ждут согласования рейсов

Ранее в этот день Стано заявил, что сожалеет о том, что грузинские власти приняли решение возобновить авиасообщение с РФ, сообщается на сайте kp.ru.

15 мая российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации министерства экономики Грузии за разрешением начать полеты в страну, сообщается на сайте aif.ru. Уже через несколько часов Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Это будут чартерные полеты.

16 мая агентство разрешило Georgian Airways летать в Россию с 20 мая, передает НСН.

Тем временем грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили заявил, что Грузия будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Он добавил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

При этом перед парламентом Грузии в центре Тбилиси были организованы протесты с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией. Протестующие заявили, что хотят «опротестовать подарок от президента РФ» Владимира Путина, который им не нужен.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован указ, который подписал российский президентом Владимир Путин. Согласно документу запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется. Утративший силу указ временно запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на грузинскую территорию.

После отмены визового режима для граждан Грузии визы в Россию нужны теперь для въезда в страну только для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

Летом 2019 года Путиным был подписан указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято в связи с организованными в тот год массовыми протестами в Тбилиси. В городе начались беспорядки, возникла угроза безопасности для находящихся в Грузии граждан РФ.

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